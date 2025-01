Seguro já é candidato, falta o anúncio

Ex-líder do Partido Socialista (PS), António José Seguro tenta ocupar o espaço socialista nas presidenciais sem esperar pelo partido, mas depois de ter falado com Pedro Nuno Santos. É o primeiro protocandidato da área socialista em “campanha”. Está escolhido o candidato que o PS vai apoiar?

