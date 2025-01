Santana Lopes anuncia recandidatura à Figueira em coligação com o PSD, partido não comenta

Pedro Santana Lopes anunciou que se irá recandidatar à Câmara da Figueira da Foz, novamente como independente, mas desta vez “em coligação com o PSD”. A notícia foi avançada pelo Diário As Beiras e confirmada ao PÚBLICO pelo próprio autarca: “Aproveitei a quadra natalícia para tentar chegar a uma conclusão. A que me satisfaz e que é importante para a Figueira é uma recandidatura”, afirmou Santana Lopes, ao mesmo tempo que confirma uma coligação com o PSD. “É o que está previsto”, garante. Já o PSD prefere não comentar este anúncio do seu antigo líder.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt