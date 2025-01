É este o momento de mudar a lei do aborto?

Com as propostas da esquerda para o aumento do prazo para a interrupção voluntária da gravidez (IVG) com chumbo praticamente certo, também o projecto de lei do CDS-PP que repesca regras aprovadas no final da legislatura de Pedro Passos Coelho deverá ficar pelo caminho para que o PSD possa cumprir a promessa feita na campanha eleitoral de não mexer na lei do aborto. Neste contexto, faz sentido o Partido Socialista voltar a abrir o debate sobre a lei do aborto num cenário parlamentar fragmentado e depois de praticamente uma década de maiorias parlamentares de esquerda?

