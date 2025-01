CDS repesca regras do aborto de Passos. PSD admite impor voto, que deverá ser contra

Sociais-democratas terão que votar contra todas as alterações à lei do aborto – mais liberais, à esquerda; e de retrocesso, do CDS-PP e do PAN – para cumprir a promessa eleitoral de Luís Montenegro.

Com as propostas da esquerda para o aumento do prazo para a interrupção voluntária da gravidez (IVG) com chumbo praticamente certo, também o projecto de lei do CDS-PP que repesca regras aprovadas no final da legislatura de Pedro Passos Coelho deverá ficar pelo caminho para que o PSD possa cumprir a promessa feita na campanha eleitoral de não mexer na lei do aborto.