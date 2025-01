Blasco e director nacional da PSP chamados à AR sobre operação no Martim Moniz

Foi uma discussão de mais de uma hora em que se voltaram a esgrimir argumentos já usados na terça-feira à tarde no debate em plenário sobre o estado da segurança do país, mas os deputados acabaram por aprovar os requerimentos para a audição, na Assembleia da República, da ministra da Administração Interna e do director nacional da PSP sobre a operação policial no Martim Moniz. Só o Chega se absteve, enquanto todos os outros partidos votaram a favor.

