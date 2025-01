Tornemos o humor livre de novo

Faz parte das regras do jogo que os poderosos tenham de saber conviver com o desconforto que provoca serem satirizados.

O episódio está longe de poder ser visto como uma nota de rodapé na história da imprensa livre – até porque tem um contexto e é sintomático do ar dos tempos. Há dias, uma cartoonista do Washington Post, Ann Telnaes, demitiu-se do jornal em que trabalhava desde 2008, após o editor de opinião se recusar a publicar um cartoon que mostrava quatro magnatas da tecnologia a tentar chegar a Donald Trump, numa posição que sugere a procura de favores, enquanto se via o Rato Mickey prostrado aos pés do agora Presidente. Entre os caricaturados, encontrava-se Jeff Bezos, dono da Amazon e atual proprietário do jornal.