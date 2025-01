Moçambique: protesto pós-eleitoral ou novo ciclo político?

Os moçambicanos foram às urnas a 9 de Outubro de 2024. De acordo com os resultados oficiais, a Frelimo, no poder, conquistou 195 dos 250 lugares do Parlamento. O Podemos substituiu a Renamo na liderança da oposição com 31 lugares. A Renamo e o MDM obtiveram, respectivamente, 20 e quatro lugares. Nas presidenciais não foi diferente. O candidato da Frelimo, Daniel Chapo, obteve 70% dos votos, Venâncio Mondlane, da oposição, apenas 20%. A serem verdadeiros os resultados, teria sido a maior vitória eleitoral de sempre da Frelimo. Só que os resultados foram imediatamente contestados. Pela oposição interna, pelos observadores internacionais e pela rua.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt