Ainda fará sentido haver presidências rotativas do Conselho da União Europeia?

Mais um semestre que se iniciou e um novo Estado-membro assume a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. Desta vez é a Polónia, que sucede à Hungria, e que antecede a Dinamarca. A maioria dos europeus desconhecerá este ritual pífio e muito menos o que o suporta. À exceção do folclore político e da organização de alguns eventos nos Estados que temporariamente assumem o cargo, estes exercícios de poder são de pouca utilidade para os desígnios europeus. É verdade que o argumentário oficial de Bruxelas se esforça para demonstrar a sua relevância, aludindo que “a presidência do Conselho da UE é fundamental para a estabilidade e o funcionamento da Europa” e “põe cada um dos 27 Estados-membros no centro da atenção política do continente por um semestre, durante o qual dá um especial contributo para o bom funcionamento da UE”.

Diz ainda que “a presidência é responsável por impulsionar os trabalhos do Conselho [da União Europeia] em matéria de legislação da UE, assegurando a continuidade da agenda da UE, o bom desenrolar dos processos legislativos e a cooperação entre os Estados-membros. Para tal, a presidência tem de atuar como mediador íntegro e imparcial”. Esta última frase é particularmente curiosa quando acabámos de sair de uma atribulada presidência liderada pela Hungria de Viktor Orbán, que foi tudo menos íntegra e imparcial (pelo menos aos olhos da maioria dos seus congéneres).

Lê-se também que “a presidência [rotativa da UE] trabalha em estreita coordenação com o presidente do Conselho Europeu e o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança”, embora estes dois últimos órgãos, já eles próprios, se confundam nalgumas áreas.

Por outro lado, o presidente do Conselho Europeu, cargo atualmente ocupado pelo ex-primeiro-ministro português, António Costa, “assegura ainda a representação externa da UE a nível de chefes de Estado ou de Governo, nas matérias do âmbito da política externa e de segurança comum (PESC) e nas cimeiras internacionais, geralmente ao lado do/a presidente da Comissão Europeia”. E igualmente ao lado do Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, atualmente desempenhado por Kaja Kallas, ou não fosse este cargo responsável pela condução da política externa e de segurança comum da UE e por “estabelecer consensos entre os Estados-membros e assegurar a uniformidade e a coerência da sua ação externa”.

As lideranças e respetivas funções dos vários órgãos institucionais europeus mais políticos vão-se sobrepondo, com uma delimitação nem sempre clara e dependendo do perfil e vontade dos líderes. O pináculo desta amálgama institucional deu-se nos mandatos cessantes da presidente (reconduzida) da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do ex-presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, numa competição intestina de poder e protagonismo que em nada dignificou as instâncias europeias – veremos como correrá a coabitação entre Costa e Von der Leyen. E pelo meio ainda fomos tendo o inepto Josep Borrel, na função de Alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança entre 2019 e 2024.

A presidência rotativa do Conselho da UE e o presidente do Conselho Europeu foram instituídos formalmente pelo Tratado de Lisboa de 2009. Como se não bastasse a complexidade existente, os líderes europeus acharam boa ideia acrescentar mais camadas de poder e de decisão no já intrincado e complexo edifício europeu. A tudo isto ainda se somam órgãos permanentes, como é o caso do Comité de Representantes Permanentes (Coreper) ou outros grupos de trabalho e comités.

Como se pode ler no próprio site oficial do Conselho Europeu, antes do Tratado de Lisboa “o cargo de presidente do Conselho Europeu não era um cargo oficial. As funções de presidente eram desempenhadas pelo/a chefe de Estado ou de Governo do Estado-membro que exercia a presidência rotativa do Conselho da UE”. Ora, é aqui que reside um dos problemas, já que em vez de se optar pela via da simplificação, institucionalizando apenas o Conselho Europeu e a figura do seu presidente, optou-se também pela formalização da Presidência Rotativa do Conselho da UE.

Ou seja, ficámos com um Conselho Europeu, um presidente do Conselho Europeu, um Conselho da UE e uma presidência rotativa do Conselho da UE. Para os menos familiarizados com estas temáticas, importa sublinhar que Conselho Europeu é diferente de Conselho da UE. O leitor terá razões suficientes para se confundir com tanta instância e líderes – o próprio autor deste texto que, desde 1995 se dedica com atenção a estas matérias, muitas vezes se perde neste emaranhado de cargos e funções.

É bastante compreensível que surjam dúvidas em Washington na altura de ligar para a Europa

O Conselho Europeu é o órgão de cúpula da UE onde estão sentados os chefes de Estado ou de Governo dos Estados-membros. É o embrião político do edifício europeu. Já o Conselho da UE é o que equivale a um conselho de ministros, havendo na verdade diferentes conselhos setoriais da UE. Mas veja-se a hilariante definição que o próprio Conselho da UE dá à liderança do seu próprio órgão: “O papel da presidência [do Conselho da UE] pode ser equiparado ao de um anfitrião de um jantar, que tem de garantir que os convidados se reúnem em harmonia, podendo expressar à mesa opiniões diferentes mas voltar para casa de bem uns com os outros e com um objetivo comum.”

Perante tudo isto, é bastante compreensível que surjam dúvidas em Washington na altura de ligar para a Europa.

Desde a sua criação que a arrumação do edifício institucional europeu teve sempre a preocupação de acomodar as sensibilidades políticas dos Estados-membros, procurando dar equitativamente relevância a todos no processo de liderança e decisão. A composição da Comissão Europeia espelha também essa boa intenção, mas, se porventura 27 comissários já são demasiados, o que fazer quando houver novos Estados-membros?

Com o crescimento e alargamento do projeto europeu, e a própria transformação do seu modelo de integração, há princípios matriciais que já não se adequam às realidades e necessidades desta UE. O modelo de presidência rotativa é um bom exemplo dessa desadequação, pouco viável a 27 Estados-membros, onde cada um assumirá esta função em cada 13 anos e meio e apenas por seis meses. Ainda por cima, baseia-se num sistema de “troika”, que contempla o que está, o que vem, e o que ficou.

Há muito que a revisão dos tratados devia ter optado pela subtração institucional, mas o caminho seguido foi o inverso, acrescentando-se camadas de poder e adensando-se complexidade, ficando o processo de liderança e de decisão cada vez mais incompreensível para os cidadãos. Talvez esteja aqui um bom desafio para o mandato de António Costa à frente do Conselho Europeu… Promover o debate para uma simplificação nos órgãos de poder da UE, porque, se os europeus não compreenderem a dinâmica de quem os lidera, dificilmente se entusiasmarão pelo que se passa em Bruxelas.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico