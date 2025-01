“Encostem-nos à parede”, disse André Ventura, aos berros

Citação da última parte da intervenção de André Ventura no debate parlamentar sobre segurança, feita aos berros e com as carótidas a latejar: “Aos gandulos que incendeiam autocarros, encostem-nos à parede. Aos pedófilos que atacam crianças, encostem-nos à parede. Aos imigrantes ilegais, encostem-nos à parede. Aos que roubam e destroem, encostem-nos à parede. Aos gangues de ladrões que percorreram as artérias do nosso país e das nossas cidades, nós não temos mensagens de penas suspensas, de carinho, nem de amor, nós temos ‘encostem-nos à parede’, uma e outra e outra vez, até eles perceberem que têm de ser encostados à parede; encostem-nos à parede até o crime acabar neste país, encostem-nos à parede até acabarmos com eles, e sermos um país de justiça, de segurança para todos. Encostem-nos à parede!” (Esta última frase foi piedosamente proferida já com o microfone desligado.)

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt