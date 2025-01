Encostados à parede

Luís Montenegro queixou-se que houvesse quem considerasse “governação extremista” ordenar “ações de natureza preventiva, policial, em contextos localizados” como o do Martim Moniz. Extremista? Ele, um defensor do “humanismo e da dignificação da pessoa”, que jura que “a segurança não é nem de direita nem de esquerda"? Na boca de Montenegro, “segurança” é coisa que requer definição. Ontem, por exemplo, Paulo Raimundo, dizia que "a maior insegurança das pessoas não está na perceção da insegurança” de que tanto fala Montenegro, mas sim “na insegurança do seu vínculo laboral, do seu baixo salário, (...) na insegurança de ir a uma urgência e não ter médico para responder". Mas essa não é a segurança de que nos têm posto a falar desde, pelo menos, o 11 de Setembro.

