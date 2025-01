A Dinamarca e, consequentemente, a Europa vão percebendo com maior clareza que há uma outra ameaça que não vem do Leste, mas do seio da própria NATO.

No dia 1 de Janeiro, tal como Marcelo Rebelo de Sousa, a primeira-ministra da Dinamarca proferiu o seu discurso de Ano Novo. Tal como com o nosso Presidente, grande parte do seu texto versou sobre as ameaças que pendem em termos de política internacional.