A glória da Amazónia e o festim que aí vem

A saúde e o exercício físico costumam ter lugar privilegiado nos planos que o comum mortal reserva (ou empurra com a barriga) para entrar em Janeiro e no novo ano com toda a glória e confiança. O problema está em manter esse compromisso para lá de… Fevereiro. Eis algumas tácticas para não deitar a toalha ao chão e tentar manter as resoluções sem enlouquecer.

Aprender a fazer acrobacias aéreas e espreitar a música que nos espera em 2025 são outras ideias a explorar com afinco.

Por onde andar

Para uma jornada de contemplação que pode muito bem ser a viagem de uma vida, siga para a Amazónia. Encontros com botos e jacarés, comunidades indígenas e chuvas poéticas são alguns dos momentos altos vividos na região por Sandra Silva Costa, que também não esquece a natureza generosa de Presidente Figueiredo e os trunfos à mesa de Manaus.

A colher os louros por terras de Portugal está a cidade de Coimbra, que o New York Times elegeu como um dos 52 lugares a visitar em 2025.

Na agenda dos próximos dias contam-se festas ao Aquário de Bacalhaus de Ílhavo, a São Gonçalinho em Aveiro, às novidades do Museu do Chiado e aos Reis da Bazuuca em Braga, sem esquecer as cenas do Palcos da semana.

O que comer

Com carnes, enchidos e fumeiros a açambarcar o calendário – a Semana da Chanfana de Vila Nova de Poiares é apenas uma das cartas neste baralho –, vamos ver o que as águas de Janeiro trazem ao prato.

Com mais ou menos tradição a temperar o repasto, o que importa é o sabor, sendo certo que os olhos também comem. É essa a bandeira que rege o Palácio Chiado (Lisboa), onde não faltam "pratos instagramáveis".

O que beber

Com o Janeiro seco a dar o ar da sua (des)graça, podemos abraçar a crença de Pedro Garcias, que nos diz que o ponto certo para se desfrutar do vinho está próximo da escassez. Por outras palavras, quanto menos se bebe, mais prazer há no que se bebe.

Para os entendidos na matéria (ou interessados nesse título), ficam as considerações de Edgardo Pacheco sobre como vamos beber 2025 e a notícia de que há um Wine Casino em Lisboa onde se jogam todas as fichas em aulas sobre vinhos.

No balcão de provas temos o primeiro vinho Madeira biológico certificado e três néctares das vinhas heróicas de Santa Maria dos Açores.

O que ver

E como é que vai ser 2025 no que toca a séries de televisão e streaming? Rodrigo Nogueira dá-nos uma perspectiva e faz as suas apostas.

Para já, sintonizamos a animação Wallace & Gromit: A Vingança das Aves (com direito a bastidores e tudo), o documentário Clara Andermatt e o especial cómico Cunk on Life.

Pergunta Jorge Mourinha: "O mundo precisava de um biopic de Robbie Williams?" Diz que sim, dá pelo título de Better Man e é uma das estreias em destaque nas salas de cinema. Outra é Joan Baez: A Cantiga É Uma Arma.

O que ler

No momento em que se celebra a ida de Eça de Queiroz para o Panteão Nacional, deixamos a nota sobre o trabalho de investigação "notável" de Teresa Pinto Coelho sobre a viagem de Eça ao Egipto, em 1869, para assistir à inauguração do Canal de Suez.

Na estante está também Vrindavan, livro de fotografia de Paulo Segadães, "feito de alegria, de vida e de pessoas simples", e mais umas novidades.

No escaparate da petizada reina um livro para dar tempo ao tempo.

