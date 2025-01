Presidente do México responde a Trump: “América Mexicana, soa bem”

Claudia Sheinbaum reage à intenção do Presidente eleito dos EUA de renomear o golfo do México, exibindo um mapa antigo em que toda a América do Norte é nomeada como “América Mexicana”.

A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, sugeriu esta quarta-feira que a América do Norte, incluindo os Estados Unidos, poderia ser renomeada “América Mexicana” - um nome histórico usado num mapa antigo da região - em resposta à promessa do Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de mudar o nome do golfo do México para “golfo da América”.

“América Mexicana, soa bem”, brincou Sheinbaum, apontando para o mapa de 1607 que mostra um retrato antigo da América do Norte.

A chefe de Estado mexicana usou a sua conferência de imprensa diária para dar uma lição de história, ladeada por mapas antigos e pelo antigo ministro da Cultura, José Alfonso Suarez del Real.

“O facto é que a América Mexicana é reconhecida desde o século XVII como o nome de toda a parte norte do continente (americano)”, disse Suarez del Real, apontando para a área no mapa.

Sobre o golfo do México, Suarez del Real disse que o nome é reconhecido internacionalmente e usado como referência de navegação marítima há centenas de anos.

Trump propôs a mudança de nome da massa de água que se estende da Florida até Cancún, no México, numa conferência de imprensa na terça-feira em que apresentou uma vasta agenda expansionista, incluindo a possibilidade de assumir o controlo do Canal do Panamá e da Gronelândia.

Sheinbaum disse ainda que não é verdade que o México seja “governado pelos cartéis”, como afirmou Trump. “No México, quem manda são as pessoas”, afirmou, acrescentando: “Estamos a resolver o problema da segurança.”

Apesar dos avanços e recuos, Sheinbaum disse esperar que os dois países mantenham uma relação positiva.

“Penso que vai haver uma boa relação”, afirmou. “O Presidente Trump tem a sua forma de comunicar”.