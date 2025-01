Jornalista italiana detida no Irão há várias semanas foi libertada

Chora Media / VIA REUTERS

Cecilia Sala, detida desde 19 de Dezembro, está de regresso a Itália, segundo um comunicado do gabinete da primeira-ministra, Georgia Meloni.

A jornalista italiana Cecilia Sala, detida no Irão desde 19 de Dezembro, foi libertada e está de regresso a Itália, segundo um comunicado emitido pelo Governo de Georgia Meloni.

“O avião que levava a jornalista para casa descolou há poucos minutos de Teerão. Graças a um intenso trabalho nos canais diplomáticos e de informação, a nossa compatriota foi libertada pelas autoridades iranianas e regressa a Itália”, lê-se no comunicado emitido pelo gabinete do Governo.

"Informei pessoalmente os pais da jornalista durante uma chamada telefónica. Quero exprimir a minha gratidão a todos aqueles que contribuíram para tornar possível o regresso de Cecilia, permitindo-lhe reencontrar a sua família e os seus colegas", escreveu Georgia Meloni na rede social X.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, comentou: “Diplomacia e trabalho de equipa: Cecilia Sala está a regressar a casa!”.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, celebrou também o regresso da jornalista a Itália.

“Bem-vinda a casa, Cecilia. Obrigado às autoridades italianas por terem trabalhado incansavelmente para trazer Cecilia de volta à sua família”, escreveu Metsola na rede social X.

Cecilia Sala, jornalista no diário italiano Il Foglio e na rede de podcasts Media Chora, trabalhava com um visto de jornalista em Teerão, tendo sido detida na capital iraniana no passado dia 19 de Dezembro e mantida em solitária na prisão de Evin.

Segundo o Il Foglio, a jornalista denunciou, em conversa com a sua família, que estava a ser mantida numa cela pequena sem colchão, forçando-a deitar-se num dos dois cobertores que tinha. A Chora Media tinha lançado vários apelos para a libertação da jornalista, que celebrou nas redes sociais.

As razões dadas para a sua detenção pelas autoridades iranianas foram “ter violado as regras da República Islâmica do Irão”.

Porém, poucos dias antes em Milão, o empresário iraniano Mohammad Abedini foi detido no aeroporto de Milão, cumprindo, segundo a Reuters, um mandado de captura norte-americano num caso que envolve suspeitas de fornecimento de partes de um drone que matou três soldados norte-americanos na Jordânia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão negou, na segunda-feira, qualquer ligação entre os dois casos.

A detenção da jornalista terá sido um dos assuntos discutidos na viagem de Meloni aos Estados Unidos onde se encontrou com o Presidente eleito Donald Trump, de acordo com o vice-primeiro-ministro de Itália, Matteo Salvini. Segundo o jornal italiano Il Giornale, Trump terá tido uma intervenção nas negociações diplomáticas que levaram ao acordo para extraditar a jornalista.