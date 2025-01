Edmundo González planeia regresso à Venezuela na tomada de posse de Maduro

Nas vésperas da tomada de posse de Nicolás Maduro como Presidente da Venezuela, o genro do candidato da oposição nas presidenciais de 2024, Edmundo González, foi detido dentro da Venezuela pelas forças do regime. O candidato opositor, reconhecido por vários países como vencedor das eleições presidenciais de 2024, estava de visita aos EUA, onde se reuniu com o Presidente Joe Biden, tendo seguido depois para o Panamá, onde se encontrou esta quarta-feira com ex-líderes da América Latina para planear um regresso à Venezuela no dia da tomada de posse, marcada para esta sexta-feira.

