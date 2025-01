Pescadores da Trafaria lamentam colisão no Tejo: “É uma tragédia! É tudo gente da terra que vive do mar”

Na Trafaria, os pescadores só têm saído para o Tejo para procurar os desaparecidos após a colisão de um barco de pesca com um catamarã. Acidente ocorreu com pescadores ligados à apanha da amêijoa.

A chuva não dá tréguas e, nas barracas dos pescadores da Trafaria, as conversas fazem-se resguardadas pelas telhas que separam as suas arrecadações repletas de material de pesca. Com o Tejo sempre em vista, os diálogos vão sempre dar a um só: a colisão de uma das embarcações que ali costuma atracar com um catamarã de passageiros no seu rio de sempre. No barco de pesca seguiam tripulantes que tão bem conhecem: “É uma grande tragédia! É tudo gente da terra que vive do mar”, afirma, ainda com espanto, o experiente João (nome fictício) de 54 anos, que anda há 40 anos nas lides da pesca. Já testemunhou a morte de outros pescadores no Tejo, mas um acidente como o que aconteceu na segunda-feira é uma novidade para si.