Aquário de Bacalhaus celebra aniversário a pensar no futuro dos oceanos

Foi a 13 de Janeiro de 2013 que o Museu Marítimo de Ílhavo elevou o discurso expositivo dedicado à pesca do bacalhau a um outro patamar, ao associar à componente histórica e memorial uma “exposição de património biológico”. Passados 12 anos, não restam dúvidas quanto à atractividade do Aquário de Bacalhaus, habitado por cerca de 30 exemplares da espécie Gadus morhua – aquela que os portugueses pescam e consomem há vários séculos. No próximo sábado, a unidade museológica faz a festa de aniversário deste seu equipamento, que esteve, recentemente, encerrado ao público, para obras de beneficiação.

“Notava-se algum desalento nos visitantes quando dizíamos que o aquário estava temporariamente fechado”, reconhece Nuno Costa, director do Museu Marítimo de Ílhavo, a propósito daquela que foi a primeira grande intervenção na estrutura com 3,2 metros de profundidade e capacidade para 120 metros cúbicos de água. “É uma manutenção necessária, tanto mais porque este equipamento trabalha com água salgada”, acrescenta, sem esconder que os cerca de dois meses de encerramento do aquário – “as obras demoraram quase um ano, mas o público só esteve privado de passar por lá durante algum tempo”, explica – motivaram uma ligeira quebra no número de visitantes do museu. “Tivemos um decréscimo de cerca de 10.000 visitantes, passámos de cerca de 88.000 para 78.000, mas 2025 já será o ano de consolidar os 90.000 visitantes por ano”, aponta o director.

Neste momento, a poucos dias da festa de aniversário, o aquário já conta com a sua habitual população de “cerca de 30 bacalhaus”, que vão sendo alimentados com lula, camarão, verdinho, pescada, petinga, alguns bivalves e pequenos crustáceos. Aquele que é “o único Aquário de Bacalhaus e também o único museu com um aquário”, repara Nuno Costa ao PÚBLICO, retomou assim a normalidade, por forma a oferecer ao público uma experiência única de conhecimento e lazer.

Jornadas “Aquários e Cidadania Azul” em dia de aniversário

Para assinalar o 12.º aniversário do aquário do Museu Marítimo de Ílhavo, foi preparado um programa que não deixa de olhar para o futuro. Entre as 14h e as 18h do próximo sábado, decorrerão as jornadas “Aquários e Cidadania Azul”, com vista a reflectir sobre o papel dos aquários na consciencialização e no comprometimento na defesa do futuro do nosso planeta. “Os Aquários em retrospectiva” será o painel que abrirá o encontro, contando com a participação de Mike Weber, da Estação Litoral da Aguda, e Inês Amorim, coordenadora do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura Espaço e Memória, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

O segundo painel explora a temática “Os aquários como recursos educativos e científicos” e junta Luísa Sousa, do Fluviário de Mora, e Nuno Galhardo Leitão, director do Aquário Vasco da Gama. Já o terceiro e último painel gira à volta da temática “Os aquários na protecção das espécies” e tem prevista a participação de Carlos Mota, do Fragário do Norte, e Miguel Paiva, do Sea Life Porto.

A temática da preservação dos recursos marinhos, e dos oceanos em geral, vai estar também em destaque noutros momentos do programa comemorativo preparado para o próximo sábado. É o caso de Aquarianas, um espectáculo para famílias com crianças dos 12 meses aos cinco anos, que, ao ritmo da música, convida a embarcar na missão de tornar o oceano mais limpo – terá início às 10h.

As celebrações encerram ao final da tarde, mais concretamente a partir das 18h, com a assinatura de um protocolo de colaboração entre o Museu Marítimo de Ílhavo e o Comité Nacional para a Década do Oceano, o lançamento da 12.ª edição da revista Argus, dedicada à "Década do oceano", a apresentação do catálogo da exposição Mar Oceano: Legado de Mário Ruivo e a inauguração da exposição de ilustração científica Oceanos de Vida, Mares de Ilustrações, de Fernando Correia.