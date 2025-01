A raposa Linabell conquista corações chineses e a Disney aposta na economia emocional

Todas as semanas, sempre que tem tempo livre do seu emprego, na área do marketing, Ida Jia pode ser encontrada na Disneylândia de Xangai, na fila durante horas, para passar alguns minutos com Linabell, uma raposa cor-de-rosa com grandes olhos azuis.

A jovem de 29 anos não vai de mãos vazias. Leva peluches da raposa cor-de-rosa vestidos com roupas ornamentadas feitas à medida, para mostrar à personagem em tamanho real, bem como presentes feitos à mão.

A Linabell, que fez a sua estreia em Xangai em 2021, está a ajudar a Disney a beneficiar de um mercado em rápido crescimento na China para mercadorias relacionadas com brinquedos, jogos, banda desenhada e anime, que se mantiveram populares entre os adolescentes e jovens adultos ao longo de 2024, mesmo quando reduziram as despesas em artigos desde produtos de beleza a malas de luxo.

Ida Jia, de 29 anos, na Disneylândia de Xangai, na China Tingshu Wang/Reuters

O fenómeno foi apelidado de “consumo emocional” nos meios de comunicação social estatais chineses e foi comparado ao chamado “efeito batom”, em que os consumidores procuram luxos mais acessíveis à medida que a economia definha.

Jia conheceu Linabell na Disneylândia de Xangai há três anos e diz que sentiu uma ligação imediata com a personagem. Nos anos seguintes, transformou a sua casa e decorou o seu quarto com artigos de Linabell. “Ela tem uma influência positiva em mim, sentir a sua fofura e energia é muito reconfortante”, explica à Reuters.

Jia está longe de estar sozinha na sua devoção à Linabell, que ganhou um grande número de seguidores desde que foi criada como parte da série de personagens Duffy and Friends — que também inclui ursos de peluche, um coelho e uma tartaruga.

Linabell, que desde então foi introduzida nos parques de Hong Kong e Tóquio, é indiscutivelmente a personagem mais popular da Disney na China, atraindo pelo menos tantos fãs como o Mickey ou as princesas da Disney. Muitos adultos, sobretudo jovens mulheres, fazem filas diárias para ver Linabell, querendo receber um abraço e levar para casa uma selfie como recordação.

Para além de Linabell e Duffy and Friends, que têm as suas próprias boutiques na Disneylândia de Xangai, outras marcas estão a beneficiar desta tendência, entre elas, marcas de brinquedos de colecção como a Jellycat e o retalhista chinês de brinquedos Pop Mart, cuja personagem Labubu, semelhante a um coelho, desencadeou uma loucura global.

“Estão a preencher um vazio emocional, os produtos estão lá para se lembrarem de que se pode ser feliz com as pequenas coisas da vida”, afirma Yaling Jiang, fundador da consultora de investigação e estratégia ApertureChina. E acrescenta: “Acredito que está relacionado com a economia.”

De acordo com Sami Wong, psicoterapeuta e director-geral da 3Drips Psychology, empresa de investigação, o crescimento do consumo emocional na China também faz parte da evolução do comportamento dos consumidores mais jovens, que deixam de comprar bens apenas como símbolo de estatuto. “Trata-se realmente de se compreenderem a si próprios e de entrarem em contacto com as suas necessidades internas, de modo a poderem estabelecer uma identidade que seja consistente e coerente com o seu sentido de si próprios”, descreve.

Xia Sansan, de 28 anos, juntamente com o marido Rooney Sheng, são os orgulhosos proprietários do que acreditam ser a maior colecção mundial de artigos Duffy and Friends, tendo comprado todos os artigos lançados pela Disney em Xangai, Hong Kong e Tóquio.

Foto A fã da personagem Xia Sansan com o marido Rooney Sheng, numa loja da Disneylândia de Xangai Tingshu Wang/Reuters

O seu apartamento de 100 metros quadrados em Xangai está repleto com a sua colecção de milhares de brinquedos, dispostos em armários do chão ao tecto, juntamente com prateleiras de fitas para a cabeça, sacos, porta-chaves e muito mais. Xia estima que gastaram mais de um milhão de yuan (cerca de 132 mil euros) no total.

“Considero sobretudo o valor emocional quando consumo”, sublinha Xia. “O valor vem do facto de ver tantas bonecas em casa todos os dias, o que me deixa muito feliz, é uma espécie de sentimento de cura”, complementa Sheng.

Yasmeen Chen, directora criativa de mercadorias do Shanghai Disney Resort e parte da equipa que criou Linabell, disse que a popularidade da personagem tinha excedido as expectativas e que tinha potencial para ter sucesso fora da Ásia.

Foto A directora criativa Yasmeen Chen faz parte da equipa que criou Linabell Tingshu Wang/Reuters

“Hoje em dia, todos olham para os seus telemóveis e usam computadores, a interacção entre as pessoas é menor e, por vezes, pode haver menos companheirismo com os pais, amigos ou família”, afirma. “Penso que, a este respeito, Linabell e Duffy and Friends fornecem muito valor emocional”, conclui.