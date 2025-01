Spa do Palácio Estoril Hotel ainda é o único português no guia Luxury Spas 2025

Desde 2011 que há um spa de luxo português, no Estoril, indicado no guia Condé Nast Johansens: Luxury Spas, segundo um porta-voz oficial da publicação. Para 2025, foram escolhidos 30 hotéis de luxo com spa dirigidos “ao viajante tradicional, fiel à marca desde há anos”, mas também ao “viajante dos 25 aos 40 anos e com alto poder de compra”, lê-se em comunicado. Um deles é o Palácio Estoril Hotel Golf & Wellness, que tem sido o único estabelecimento hoteleiro português escolhido nos últimos anos, embora já tenham sido seleccionados outros representantes nacionais.

Vera Félix, directora-geral, reconhece o “privilégio imenso” para a equipa do Estoril Wellness Center que é ser mencionado neste guia, “que é uma publicação de referência na área”, diz ao PÚBLICO. Ainda mais por não saberem quando estão a ser testados, uma vez que são "clientes mistério" que vão averiguar, testar e conhecer os spas, antes de os mencionar, refere a responsável.

“Neste mercado em concreto, no nicho de turismo de spa e de bem-estar, cada vez mais os clientes procuram através da Internet e das publicações ou prémios que existem”, sublinha. Por isso mesmo, considera que se tem observado um aumento na procura do spa do hotel Palácio Estoril. Além disso, na sua visão, Portugal está a acompanhar esta tendência e a “abrir os horizontes nesta área”. Antes, os turistas “não nos viam como destino de turismo de saúde”, porém, agora, acredita que “já se começa a sentir que existe uma óptima oferta por cá”.

Nos quatro mil metros quadrados de wellness center, reúnem-se “uma centena de serviços” e o tratamento mais procurado é a massagem de corpo inteiro, com duração de 60 minutos e custo de 120 euros, informa Vera Félix, acrescentando que se valoriza tudo o que é feito com água, nomeadamente a hidroterapia, as piscinas de água aquecida e as aulas de grupo, as terapias e o relaxamento dentro de água, entre outros, enumera.

O que diferencia este spa dos restantes é a “integração holística” que oferece, destaca ainda. “Conseguimos ter uma vertente de spa, de relaxamento, contudo, no mesmo espaço, oferecer serviços personalizados na área da saúde, como diagnósticos, medicina convencional, integrativa, exercício físico — bastante dinâmico e não só no ginásio, mas também em actividades de grupo”, desenvolve.

Com especialistas na área da saúde e do bem-estar, para além dos clientes do hotel, recebem clientes locais, que vivem na zona e frequentam diariamente as aulas de grupo, o ginásio, as consultas e as terapias à disposição, informa. E resume: “Aqui, o cliente consegue trabalhar o corpo e a mente.” Por agora, o objectivo é “reforçar a oferta na área da saúde” e “consolidar as novidades de 2024”, conclui.

Além de Portugal, a edição de 2025 do guia mundial de hotéis da Condé Nast Johansens, que pertence à editora das revistas Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast Traveller e Vanity Fair, indica seis estabelecimentos de luxo em Inglaterra e em Itália, três na Áustria e em Espanha, dois nas Filipinas e Indonésia, e um único na Alemanha, no Brasil, na Escócia, em França, na Irlanda do Norte, na Roménia e na Tailândia.

