Estas são algumas das celebridades que completam 50 anos em 2025

Pedro Pascal, Angelina Jolie, Eva Longoria, Bradley Cooper, Kate Winslet e David Beckham. Todos nasceram no mesmo ano e são algumas das celebridades que completam 50 anos em 2025. Nas redes sociais, parte dos internautas considera que certos nomes da lista não aparentam ter esta idade, manifestando a sua opinião nos comentários da publicação da People. É caso para dizer que os 50 “nunca tiveram tão bom aspecto”, escreve a revista.

Conhecida pelo seu papel na série Donas de Casa Desesperadas, Eva Longoria ​celebra o seu aniversário em Março, no dia 15. Quatro meses antes, em Novembro passado, a actriz tornou pública a sua decisão de deixar os Estados Unidos, “um país distópico”, definiu, depois da vitória de Donald Trump e da derrota de Kamala Harris, candidata que a actriz apoiou na corrida à presidência.

O aniversário de Pedro Pascal assinala-se no início de Abril, no mesmo mês em que será lançada a segunda temporada da série The Last of Us, que terá sete episódios, com o actor chileno a interpretar um dos protagonistas. O artista participou ainda no novo filme Gladiador II, que chegou às salas de cinema em Novembro. Pascal esteve a passear por Lisboa há poucos meses, em Setembro, pelo que a sua passagem por Portugal foi registada pelos fãs nas redes sociais.

Em Maio, é a vez do antigo futebolista britânico David Beckham comemorar. Em Abril do ano que passou, o ex-jogador do Manchester United, do Real Madrid e do Paris Saint-Germain, venceu a batalha legal contra as empresas que falsificavam produtos com o seu nome. No mês seguinte, foi recrutado pela plataforma chinesa AliExpress para “marcar mais” vendas a nível mundial.

Por sua vez, a actriz norte-americana Angelina Jolie faz anos a 4 de Junho. Recentemente, após oito anos na justiça, Jolie e Brad Pitt chegaram a acordo e assinaram os papéis do divórcio, entrando em 2025 oficialmente divorciados. Nesta semana, a ex-embaixadora da Boa Vontade das Nações Unidas marcou presença nos Globos de Ouro, nos quais estava seleccionada na categoria de Melhor Actriz pela sua participação em Maria, sobre a cantora de ópera Maria Callas. Perdeu para a actriz brasileira Fernanda Torres, protagonista do filme Ainda estou aqui.

No mesmo evento estava presente a actriz de Titanic (1997) e O Despertar da Mente (2004), Kate Winslet, que também completa 50 anos, no mês de Outubro. Estava nomeada para a mesma categoria de Angelina Jolie e de Fernanda Torres, pela sua prestação no filme Lee Miller: Na Linha da Frente (2023).​

Mas não são os únicos. Além destes nomes, também os actores Bradley Cooper, o realizador de Maestro (2023), em Janeiro; Drew Barrymore, a menina celebrada em E.T. e que apresenta ainda o seu talk-show diurno desde 2020, em Fevereiro; e Charlize Theron, em Agosto, bem como o rapper norte-americano 50 Cent, em Julho, o cantor espanhol Enrique Iglesias, em Maio, e o DJ britânico Mark Ronson, em Setembro, completam 50 anos em 2025.