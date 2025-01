Actriz brasileira Cláudia Raia volta a Portugal para dar palco à Menopausa

A peça retrata “situações vividas por mulheres no seu ‘segundo acto’ de vida, através de cenas curtas e números musicais com várias personagens divertidas, honestas e, por vezes, dramáticas”.

A actriz brasileira Cláudia Raia está de regresso a Portugal, a partir deste mês, para percorrer o país com a peça de teatro Menopausa, sobre “uma das fases mais impactantes e menos discutidas (até hoje) na vida das mulheres”, revelou a produtora do espectáculo.

A estreia da peça, assinada pela autora brasileira Anna Toledo, está marcada para 29 de Janeiro no Teatro Tivoli, em Lisboa, onde fica em cena até 2 de Março, seguindo depois em digressão pelo país até ao início de Abril.

De 6 a 9 de Março, Menopausa estará no Coliseu do Porto, de 13 a 16 de Março no Teatro Aveirense e entre os dias 20 e 23 desse mês no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. De 27 a 30 de Março, a produção apresenta-se no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz, concluindo-se a digressão no Teatro das Figuras, em Faro, de 4 a 6 de Abril.

Produzida pela Plano 6, a peça de teatro tem encenação e também interpretação de Jarbas Homem de Mello, actor e marido de Cláudia Raia. “Portugal é um país pelo qual tenho muito carinho e sei que as pessoas gostam de me receber”, confessava a actriz em entrevista ao PÚBLICO em 2020.

Menopausa retrata “situações vividas por mulheres no seu 'segundo acto' de vida, através de cenas curtas e números musicais com várias personagens, divertidas, honestas e, por vezes, dramáticas”, lê-se na sinopse.

De acordo com a produtora, o texto de Anna Toledo aborda questões relacionadas com “mudanças corporais, questionamentos de vida e carreira, saúde, beleza, expectativas sociais e relacionamentos afectivos”. E prometem: “Tudo é abordado de uma forma franca — propondo ao mesmo tempo riso e reflexão.”

Cláudia Raia tem 59 anos e uma longa carreira na representação, iniciada no final da adolescência, em particular no teatro musical e em televisão, em programas de comédia e em novelas, como Sassaricando (1987), Rainha da Sucata (1990) e O Beijo do Vampiro (2002), segundo biografia na página da Globo.

Em 2023, aos 56 anos, Cláudia Raia foi mãe pela terceira vez de um menino, Luca, fruto do casamento com Homem de Mello. "A mulher dos 40 aos 80 não existe, não tem direito a nada. Porque não pode viver a vida? Porque não pode ser uma mulher bonita, gostosa, provocadora aos 50? Claro que pode. Existe beleza em qualquer idade", defendia na mesma entrevista de 2020.