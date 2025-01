Ryanair processa passageiro por “mau comportamento”: pede 15 mil euros de indemnização

A Ryanair anunciou ter apresentado um processo no Tribunal de Circuito Irlandês, "exigindo mais de 15 mil euros" de indemnização, "contra um passageiro que perturbou o voo FR7124 de Dublin para Lanzarote no passado dia 9 de Abril". Em comunicado, a empresa considera como "indesculpável" o "mau comportamento" do passageiro e refere que este "obrigou" o "voo a ser desviado para o Porto, onde se atrasou durante a noite, causando transtornos desnecessários a 160 passageiros".

O valor pedido parte das contas feitas pela Ryanair a "alojamento, despesas com passageiros e custos de aterragem".

A companhia aérea declarou, em comunicado, onde não é mencionado o nome do passageiro, que “instaurou um processo civil para recuperar estes custos junto deste passageiro”.

No comunicado, não é detalhado o comportamento do passageiro em causa, que é apenas adjectivado pejorativamente, aproveitando a companhia para comentar que não vai tolerar mais "passageiros indisciplinados". Lê-se na nota: "A Ryanair tem uma política rigorosa de tolerância zero em relação à má conduta dos passageiros e continuará a tomar medidas decisivas para combater o comportamento indisciplinado dos passageiros nos aviões."

Em jeito de aviso, o documento destaca ainda que a "Ryanair está agora a processar em seu nome todos os passageiros que causem distúrbios".

Em jeito de aviso, a iniciativa é considerada, pela própria empresa, uma "grande acção de combate a má conduta" de passageiros.