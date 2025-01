Das águas de Janeiro para o prato: eventos gastronómicos a saborear este mês

Com as carnes, enchidos e fumeiros a açambarcar o calendário, ainda há peixe por aí. Na rede temos enguias da Lagoa de Santo André, mas também bacalhau e polvo à moda do Norte.

Em Santo André, enguias aqui, enguias ali

No plano das comezainas da época, há quem não passe sem uma petiscada de enguias. Fritos, grelhados, em ensopados, caldeiradas, cataplanas, açordas, à bulhão pato ou de escabeche, sempre com um olho na tradição e outro na criatividade, os eirós vão ao prato nas mais variadas formas, sempre com o selo de produto único e de excelência, pescado numa área de reserva natural.

É essa a garantia do Festival da Enguia da Lagoa de Santo André (Santiago do Cacém) que, à décima edição, renova o convite a nativos e visitantes para passar pelos restaurantes locais, entre 24 de Janeiro e 9 de Fevereiro, e fazer prova da iguaria que dá corpo e alma à iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém com o apoio da Junta de Freguesia de Santo André.

Tudo feito de acordo com o rigor descontraído da cozinha alentejana e sem qualquer carácter competitivo. O que importa é participar na festa e dar corda à economia local na época baixa.

Macedo de Cavaleiros à caça e à pesca

Para o cardápio de Janeiro, Macedo de Cavaleiros contribui com os galões da sua Feira da Caça e Turismo. Com 27 edições às costas, o certame é uma das mais importantes tradições do género a nível nacional, levando ao Parque Municipal de Exposições dezenas de expositores e tudo o que respeita ao sector.

Nesta montra rural com vista para a natureza estão artigos de caça e pesca, mas também artesanato, gastronomia, animação, espectáculos de falcoaria, exposição de espécies cinegéticas, um seminário e actividades num parque de aventura.

Está marcada no calendário de 30 de Janeiro a 2 de Fevereiro e a oferta não fica limitada ao recinto da feira: por Macedo de Cavaleiros passam encontros de caçadores, corridas de galgos, caminhadas, passeios, montarias ao javali, raides turísticos, provas de BTT e a Copa Ibérica de Cetraria. Em simultâneo, e para completar a ementa, decorrem a XXIX Festa dos Caçadores do Norte e a Rota Gastronómica do Javali, servida em vários restaurantes da região.

Foto A pesca também está presente na Feira da Caça e Turismo Adriano Miranda/Arquivo

E Vilar Formoso na mesma linha

Para os lados de Almeida, distrito da Guarda, é Vilar Formoso quem dá cartas na celebração da ruralidade. Entre 31 de Janeiro e 2 de Fevereiro, o Pavilhão Multiusos da terra é palco da 16.ª edição da Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural.

Num evento para toda a família, concentram-se exposições, maquinaria, matilhas e espectáculos musicais (com Calema e Toy a encabeçar o cartaz), tudo com o propósito maior de promover o turismo cinegético.

Entre mostra e venda, o espaço ocupa-se de caça e pesca, artesanato, exposição de árvores e plantas autóctones, taxidermia, pesca interactiva e educação ambiental. Quem quiser entrar em campo, tem ao dispor momentos como montarias ao javali, largada de perdizes, demonstração de aves de rapina, tiro virtual, concurso de pesca para adultos e crianças, oficinas ecológicas, passeios de burro ou visitas à quinta dos animais.

E onde entra a gastronomia e o peixe que para aqui nos interessa? Está à vista nas tasquinhas e nas demonstrações culinárias que têm lugar no recinto (o bacalhau e o polvo são bons exemplos a dar o ar da sua graça) – bem harmonizadas com doçaria e provas de vinhos, cerveja artesanal, licores e cidra –, mas também na rota gastronómica pelos restaurantes e pastelarias do concelho e no roteiro 3 dias para ver e sentir o concelho de Almeida.