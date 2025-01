Só 600 pais trabalharam a meio tempo durante licença parental

Foi uma das novidades da Agenda do Trabalho Digno e está em vigor desde Maio de 2023: a possibilidade de os pais combinarem a licença parental com trabalho a tempo parcial, recebendo metade do subsídio e do salário. Apresentada como uma forma de incentivar o regresso ao mercado de trabalho das mulheres após o nascimento de uma criança e a partilha das responsabilidades com o pai, os números mostram que, até ao momento, esta modalidade teve pouca utilização.

