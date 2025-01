Moeda comemorativa de Cristiano Ronaldo não é real — nem será tão cedo

A publicação

Circulam, na rede social X, publicações que alegam que Portugal lançará uma moeda em honra do jogador de futebol Cristiano Ronaldo e que esta teria o valor de sete euros (noutras versões, de 7,5 euros)

Uma das publicações, da página Football Factly, com mais de 290 mil visualizações, 1,8 mil republicações e 18 mil gostos, diz: "Portugal vai lançar uma moeda de 7 euros para honrar o melhor futebolista, Cristiano Ronaldo."

Alguns órgãos de comunicação social chegaram mesmo a publicar notícias sobre o valor que a moeda teria para coleccionadores. O The Daily Mirror, por exemplo, avançava que a moeda serviria para celebrar a carreira do jogador e que, no mercado de coleccionismo, poderia valer 113 mil libras (cerca de 135 mil euros).

Os factos

Ao olhar para a imagem com atenção, há alguns aspectos que apontam para a sua falsidade. Nomeadamente, os caracteres pouco perceptíveis na parte superior, o facto de parecer suja, como se de uma moeda em circulação se tratasse, e o espaçamento entre "C" e "R7".

Por isto, submetemos a imagem a três sites diferentes de detecção de inteligência artificial (IA): o Is It AI, o Hive Moderation e o Sight Engine. Respectivamente, assumiram com 81%, 99,9% e 99% de certeza que se trataria de uma imagem gerada com recurso à IA. Além disso, os últimos dois sites assumiram com elevado grau de confiança que a imagem tinha sido gerada com recurso à ferramenta MidJourney.

Já seria, por isto, relativamente seguro dizer que a imagem que circula nas redes sociais é falsa. Ainda assim, é importante saber se o plano de criar uma moeda em homenagem ao craque é, também ele, falso.

Numa pesquisa pelo site da Imprensa Nacional Casa da Moeda, não é possível encontrar qualquer menção à moeda de Cristiano Ronaldo. A moeda CR7 não surge na lista de moedas comemorativas lançadas em 2024 e ainda não está disponível um plano de numismática comemorativa para 2025.

Já o Banco de Portugal deixou uma publicação no seu site a 2 de Janeiro na qual confirma que a moeda é falsa e que não há planos para que seja lançada uma moeda comemorativa de homenagem ao craque português: "O Banco de Portugal tem tomado conhecimento de notícias falsas, divulgadas em sites estrangeiros, relativamente à emissão, pelo Banco de Portugal, de uma moeda de colecção, no valor de 7,5 euros, em homenagem ao futebolista Cristiano Ronaldo. A este propósito esclarece-se que o Banco de Portugal não colocou em circulação, nem tem previsto colocar, qualquer moeda de colecção ou comemorativa alusiva à personalidade em questão."

O veredicto

A imagem da moeda comemorativa de Cristiano Ronaldo foi, muito provavelmente, gerada por inteligência artificial e o Banco de Portugal assumiu não ter qualquer plano de lançar uma moeda em homenagem ao jogador. Posto isto, a informação na publicação é falsa.