Hélder Rosalino nomeado administrador de empresa do Banco de Portugal

Ex-consultor do banco central, que recusou a ida para o Governo há dias, será o novo membro do conselho de administração da Valora, empresa do Banco de Portugal responsável pela impressão de notas.

O Banco de Portugal (BdP) anunciou a nomeação de Hélder Rosalino para membro do conselho de administração da Valora, empresa impressora de notas detida pela instituição, depois de um convite, que acabou por não se concretizar, para o Governo.

“O conselho de administração do Banco de Portugal decidiu, em reunião de 7 de Janeiro, nomear Hélder Rosalino para membro do conselho de administração da Valora, S.A., empresa impressora de notas detida a 100% pelo Banco de Portugal”, disse hoje a instituição, em comunicado.

Segundo a entidade, esta nomeação “estava prevista desde Novembro de 2024, sendo retomada após ter sido suspensa na sequência de um convite dirigido a Hélder Rosalino para funções fora do Banco”.

Hélder Rosalino foi nomeado, no final do ano passado, como secretário-geral do Governo, mas acabou por indicar a sua indisponibilidade, depois de críticas de vários partidos.

Em comunicado, no dia 30 de Dezembro, o gabinete do primeiro-ministro Luís Montenegro afirmou que "a solução encontrada permitia que o dr. Hélder Rosalino mantivesse o vencimento auferido há vários anos no Banco de Portugal, o qual foi por este definido".

“E permitiria ao Estado português, no seu conjunto, a poupança de um segundo salário, correspondente à tabela legal para o secretário-geral do Governo. A recusa do Banco de Portugal de continuar a pagar o salário de origem não impedia a poupança de recursos públicos, mas criou uma complexidade indesejável", adiantou na mesma nota.

De acordo com o BdP, “a experiência de Hélder Rosalino como director do departamento de emissão e tesouraria do Banco de Portugal e, posteriormente, como administrador com o pelouro desse departamento e como membro do conselho de administração da Valora, cargos que desempenhou durante vários anos, justifica a escolha”.

A nomeação será confirmada posteriormente em assembleia geral da Valora.

Além disso, “o conselho de administração do Banco de Portugal decidiu ainda nomear o administrador com o pelouro do departamento de emissão e tesouraria, Luís Morais Sarmento, como seu representante no conselho de administração da Valora” em substituição de Helena Adegas.