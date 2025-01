Nuno Borges apura-se para os quartos-de-final em Auckland

O tenista português Nuno Borges, sétimo cabeça de série, qualificou-se nesta quarta-feira para os quartos-de-final do torneio de Auckland, na Nova Zelândia, depois de derrotar o argentino Mariano Navone, em três sets.

Num longo encontro de 2h32m, Nuno Borges, 36.º do ranking mundial, derrotou Navone (46.º), por 4-6, 7-5 e 6-4, "vingando" a eliminação na primeira ronda dos Jogos Olímpicos Paris2024.

Nos quartos-de-final do torneio que serve de preparação para o Open da Austrália, que começa no domingo, o maiato vai defrontar o checo Jakub Mensik, 49.º do mundo, que afastou o norte-americano Ben Shelton, 21.º do ranking e primeiro cabeça de série.

Depois de ter caído na segunda ronda no arranque da temporada, em Hong Kong, Borges regressa aos quartos-de-final de um torneio ATP pela primeira vez desde meados de Julho, quando conquistou o seu primeiro título, em Bastad, na Suécia.