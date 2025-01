Nacional e FC Porto antecipam jogo da 17.ª jornada para domingo

O jogo entre o Nacional e o FC Porto, referente à 17.ª jornada da Liga portuguesa, será retomado no próximo domingo, dia 12 de Janeiro, às 15h30, conforme revela em comunicado o emblema madeirense.

O jogo da Choupana foi interrompido antes dos primeiros 15 minutos, ainda com o resultado em branco (0-0), devido ao nevoeiro que reduziu a visibilidade no estádio, tendo sido interrompido, suspenso e agendado para dia 15 deste mês.

Contudo, a eliminação do FC Porto na Taça da Liga veio alterar as circunstâncias, pelo que o encontro será retomado três dias antes do inicialmente combinado.

"Inicialmente reagendado para 15 de Janeiro, o Nacional informa que, por acordo de ambas as sociedades desportivas, o encontro da jornada 17 da Liga Portugal diante do FC Porto será disputado no dia 12 de Janeiro, domingo, a partir das 15h30, no Estádio da Madeira”, refere o comunicado do Nacional.