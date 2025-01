Julen Lopetegui abandona West Ham devido aos maus resultados

Antigo seleccionador espanhol e treinador de FC Porto e Real Madrid não alcançou os objectivos do emblema londrino, deixando o clube com 23 pontos em 22 jogos.

Ao fim de 22 jogos, o treinador espanhol Julen Lopetegui deixou o comando técnico dos ingleses do West Ham face aos maus resultados registados na primeira metade da temporada, revelaram os "hammers", actualmente no 14.º lugar da Premier League.

"O West Ham United pode confirmar que o treinador principal, Julen Lopetegui, deixou o clube. A primeira metade da temporada 2024-25 não confirmou as ambições do clube e o clube tomou medidas, em linha com os objectivos", refere o comunicado veiculado pelos "hammers".

Os londrinos indicaram que os treinadores-adjuntos Pablo Sanz, Oscar Caro, Juan Vicente Peinado, o preparador físico Borja De Alba e o treinador técnico Edu Rubio seguem o mesmo caminho do antigo treinador do FC Porto.

West Ham United can confirm that Head Coach Julen Lopetegui has today left the Club. — West Ham United (@WestHam) January 8, 2025

De acordo com o clube, o "processo de nomeação do substituto está em andamento". Lopetegui deixa o West Ham com 23 pontos, mais seis do que a primeira equipa acima da "linha de água", o Wolverhampton, de Vítor Pereira.