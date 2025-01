João Pereira regressa ao Sporting para treinar equipa B

Não passaram nem três semanas desde que saiu e João Pereira já está de regresso ao Sporting para treinar a equipa B. A notícia foi avançada nesta quarta-feira pelo jornal Record e confirmada pelo PÚBLICO: Frederico Varandas, um defensor das competências técnicas de João Pereira, fez-lhe um convite para voltar ao clube por via da equipa B ainda em 2024 e este aceitou.

Demitido da equipa principal a 23 de Dezembro, depois de oito jogos em que ganhou três (Amarante, Boavista e Santa Clara), empatou um (Gil Vicente) e perdeu quatro (Arsenal, Santa Clara, Moreirense e Club Brugge), João Pereira volta assim ao activo para orientar a equipa B dos “leões”, que compete na Liga 3. Era onde estava antes de ser chamado de urgência para substituir Ruben Amorim, “raptado” pelo Manchester United.

O Sporting B ocupa, actualmente, o 6.º lugar na Série B da Liga 3, com 21 pontos, fora dos lugares que dão acesso à fase da subida – os quatro primeiros seguem para esta fase, as outras seis equipas farão a segunda metade a lutar apenas pela manutenção. Ainda com três jornadas por disputar nesta fase, o Atlético lidera, com 26 pontos, seguido de Académica e 1.º de Dezembro, com 24. O Belenenses fecha o quarteto da frente, com 23, estando ainda o União de Santarém em 5.º, com 21, tal como o Sporting B.

Antes de ser promovido à equipa A, João Pereira iniciou a época na B, com um registo de quatro vitórias, quatro empates e três derrotas em 11 jogos. Foi, depois, substituído por Pedro Coelho (promovido dos sub-23), que conseguiu uma vitória, um empate e duas derrotas na Liga 3.

Se este regresso for oficializado nos próximos dias, João Pereira estará de volta ao banco do Sporting B já neste domingo, para defrontar o 1.º de Dezembro. Já é certo, no entanto, que não terá a companhia de Tiago Teixeira, que tem sido o seu adjunto principal desde que estava nos sub-23.