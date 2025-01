João Neves é o português mais valioso, Gyökeres quem vale mais fora das “big 5”

Estudo do Observatório do Futebol coloca Jude Bellingham no topo da lista dos 100 jogadores mais valiosos.

João Neves é o jogador português mais valioso, Viktor Gyökeres é o que mais vale fora das cinco ligas mais importantes do futebol europeu. Estas são as duas conclusões mais relevantes para o futebol português que saíram do estudo mais recente do Observatório do Futebol, um ranking dos 100 futebolistas mais valiosos da actualidade.

O médio internacional português, recrutado no último Verão pelo PSG ao Benfica por 60 milhões de euros, aparece em 21.º lugar da lista, avaliado em 105,8 milhões de euros. Já o avançado sueco do Sporting, que já leva 31 golos marcados pelos “leões” em 2024-25, está avaliado em 73,6 milhões, no 63.º lugar.

Nem Neves é o único português desta lista, nem Gyökeres é o único jogador da Liga portuguesa, que é a única representada para além da Premier League inglesa, Liga espanhola, Bundesliga alemã, Ligue 1 francesa e Série A italiana. Os outros dois internacionais portugueses são Rafael Leão (AC Milan, 78,2 milhões) e Francisco Conceição (Juventus, 74,2 mihões). E o outro jogador a actuar é Portugal é Samu, avançado internacional espanhol do FC Porto, avaliado em 72,8 milhões.

A liderar a lista do Observatório do Futebol está o britânico do Real Madrid Jude Bellingham (251,4 milhões), seguido do norueguês do Manchester City Erling Haaland (221,5 milhões) e do seu colega brasileiro nos “merengues” Vinícius Jr. (205,7 milhões).

Depois dos três avaliados acima dos 200 milhões, surge Lamine Yamal (Barcelona, 180,3 milhões), enquanto Kylian Mbappé aparece bastante subvalorizado, penalizado por uma época de estreia no Real Madrid bastante discreta (175,2 milhões).

O Real é a equipa que mete mais jogadores nesta lista (dez), seguido o Arsenal, com oito – o seu mais valioso é Bukayo Saka, avaliado em 157,3 milhões.