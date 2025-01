Gonçalo Paciência assina pelo Sport Recife, de Pepa

O internacional português Gonçalo Paciência é o mais recente reforço dos brasileiros do Sport Recife, equipa treinada por Pepa e recém-promovida ao Brasileirão.

"O departamento de futebol do Sport Club do Recife anuncia oficialmente a contratação do avançado português Gonçalo Paciência. O jogador de 30 anos rescindiu o vínculo com o Sanfrecce Hiroshima, do Japão, e assinou contrato definitivo até Dezembro de 2025", anunciou o clube brasileiro.

O atacante português Gonçalo Paciência é oficialmente do Leão. Acompanhamos os ?????????????????? ????????, avaliações e exames do atleta no CT. Vem também assistir à primeira entrevista na TV Sport: https://t.co/Trek4syhYI pic.twitter.com/ylN9RzD193 — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 8, 2025

Gonçalo Paciência, filho do antigo avançado Domingos Paciência, iniciou a formação no FC Porto e representou ainda Académica, Olympiacos, Rio Ave, Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Celta de Vigo, Bochum e Sanfrecce Hiroshima.