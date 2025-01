Doping: atleta paralímpica Simone Fragoso suspensa por três anos

A atleta portuguesa Simone Fragoso foi suspensa por um período de três anos na sequência de um resultado positivo por doping durante os Jogos Paralímpicos Paris2024, anunciou o Comité Paralímpico Internacional (IPC).

Em comunicado, divulgado no dia 20 de Dezembro, o IPC refere que Simone Fragoso, que competiria na modalidade de powerlifting, "apresentou um resultado analítico adverso para metabolitos de uma substância proibida numa amostra de urina fornecida fora de competição a 31 de Agosto de 2024, como parte do programa de testes pré-Jogos do IPC em Paris2024".

O organismo esclarece que Simone Fragoso, que já tinha competido em três Jogos Paralímpicos como nadadora, acusou consumo de estanozolol, uma substância proibida pela Agência Mundial Antidopagem, na classe de esteróides anabólicos.

O IPC lembra que a atleta foi suspensa provisoriamente a 3 de Setembro, não tendo chegado a competir nos Jogos Paris2024.

Segundo o organismo, Simone Fragoso, de 44 anos, ficará impedida de participar em competições pelo período de três anos, compreendido entre 3 de Setembro de 2024 e 2 de Setembro de 2027.

Na véspera do torneio de powerlifting dos Jogos Paris2024, o Comité Paralímpico de Portugal (CPP) anunciou a exclusão de Simone Fragoso, que tem nanismo, da prova de -41 kg, devido a um resultado positivo num controlo antidoping, realizado a 31 de Agosto, já em Paris.

A atleta, que viajou quase de imediato para Lisboa, iria ser a primeira portuguesa a participar em provas de paralímpicas de powerlifting.