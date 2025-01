Barcelona avança para a final árabe da Supertaça espanhola

Depois da “festa do futebol italiano”, que terminou com um título para Sérgio Conceição e para o AC Milan, chegou à Arábia Saudita a “festa do futebol espanhol”, com a Supertaça espanhola em formato alargado e a final do próximo domingo já tem o seu primeiro cabeça-de-cartaz, o Barcelona, que venceu nesta quarta-feira em Jeddah o Athletic Bilbao por 2-0 e continua na luta para conquistar este troféu pela 15.ª vez. Para que esta final seja mesmo o “clássico dos clássicos”, o Real Madrid terá de derrotar nesta quinta-feira o Maiorca (19h).

Sem o mesmo ambiente que oferece um San Mamés ou um Camp Nou, esta primeira meia-final não foi um jogo de sentido único, mas que teve largos períodos de domínio catalão. Com mais e melhores aproximações à baliza guardada por Unai Simón, o Barcelona chegou à vantagem logo aos 17’, num excelente contra-ataque concretizado por Gavi após assistência de Álex Baldé – foi o primeiro golo da época para o jovem médio que tem tido muitos problemas com lesões.

Com Dani Olmo e Pau Victor a assistirem da bancada, apesar de já estarem autorizados a jogar pelo Barcelona, a formação orientada por Hansi Flick chegou ao golo da tranquilidade aos 52’, num grande momento de Lamine Yamal. O prodígio de 17 anos recebeu a bola de Gavi com as costas viradas para a baliza, rodou sobre um adversário e fez o 2-0, dando alguma tranquilidade ao Barcelona para poder enfrentar as investidas dos bascos, entretanto reforçados com a entrada de Nico Williams ao intervalo.

O jovem internacional espanhol, que esteve perto do Barça no Verão, bem tentou, com o seu irmão mais velho Iñaki ao lado. O Athletic ainda meteu a bola na baliza aos 81’ por Óscar de Marcos, mas o experiente lateral basco estava fora-de-jogo no momento do passe de Nico Williams.

Bem menos óbvio foi o golo anulado a Iñaki Williams aos 87’ por fora-de-jogo – o internacional ganês aproveitou um passe atrasado de De Jong para se isolar e marcar, mas também este lance seria anulado porque o VAR conseguiu detectar um ligeiro toque do ex-Sp. Braga Alvaro Djaló após o passe atrasado do neerlandês, o que valida a decisão de assinalar fora-de-jogo a Williams.

Apesar dos dois sustos nos últimos minutos, o Barça seguiu tranquilo para a final, onde talvez tenha um “clássico” à sua espera.