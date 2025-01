Wicked e Shogun são os mais nomeados pela Guilda dos Actores

Wicked, a adaptação do musical da Broadway por Jon M. Chu, e Shogun, a série dramática passada no Japão feudal produzida pela Disney+, lideram com cinco nomeações cada, respectivamente nas áreas de cinema de televisão, a corrida aos prémios da Screen Actors Guild (SAG), a Guilda dos Actores de Cinema e Televisão dos Estados Unidos.

O anúncio da lista de nomeados — a SAG atribui prémios a uma categoria específica, a da interpretação — foi feito esta tarde em comunicado: a transmissão em directo que estava programada para esta quarta-feira foi cancelada, devido aos incêndios que devastam Pacific Palisades, área de Los Angeles especialmente habitada pelas stars.

Como se trata do grupo mais representado nas votações para os Óscares, as decisões dos actores costumam ser vistas como reveladoras do que se pode passar com os prémios da Academia de Hollywood. A quente, ficam claras algumas ausências: três dias depois do anúncio dos Globos de Ouro e da surpreendente e refrescante vitória da brasileira Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, chega às salas portuguesas daqui a duas semanas) como Melhor Actriz num Filme Dramático, eis que... Fernanda Torres não consta da lista das nomeadas para melhor actriz. Nem Selena Gomez (Emilia Pérez), nem Jesse Eisenberg (da dupla que forma com Kirian Culkin em A Real Pain), nem Denzel Washinton (Gladiador II), nem Angelina Jolie, pela sua bela libertação de Maria Callas (Maria).

Também o elenco de O Brutalista, filme vencedor do Globo de Ouro para Melhor Filme Dramático — o prémio para o Melhor Cast é o equivalente, no palmarés da SAG, à distinção do filme no seu conjunto —, está ausente da lista de nomeações. Confirmam-se, nesta categoria, a alta cotação de Emília Perez, do francês Jacques Audiard, que saiu elevada dos Globos de Ouro.

A 31.ª edição dos prémios da SAG realiza-se a 23 de Fevereiro no Shrine Auditorium de Los Angeles, tendo sido já anunciado o prémio de carreira: Jane Fonda. O exclusivo da transmissão pertencerá à Netflix.

Eis a lista de nomeados:

Melhor Actor

Adrien Brody, por O Brutalista

Timothée Chalamet, por A Complete Unknown

Foto Timothée Chalamet como Bob Dylan

Daniel Craig, por Queer

Colman Domingo, por Sing Sing

Ralph Fiennes, por Conclave

Melhor Actriz

Pamela Anderson, por The Last Showgirl

Cynthia Erivo, por Wicked

Karla Sofía Gascón, por Emília Perez

Mikey Madison, por Anora

Demi Moore, por A Substância

Foto Demi Moore já foi premiada com um Globo de Ouro por A Substância

Melhor Actor Secundário

Jonathan Bailey, por Wicked

Yura Borisov, por Anora

Kieran Culkin, por A Real Pain

Foto Kieran Culkin nomeado; Jesse Eisenberg ignorado

Edward Norton, por A Complete Unknown

Jeremy Strong, por The Apprentice – A História de Trump

Melhor Actriz Secundária

Monica Barbaro, por A Complete Unknown

Jamie Lee Curtis, por The Last Showgirl

Danielle Deadwyler, por The Piano Lesson

Ariana Grande, por Wicked

Zoe Saldaña, por Emilia Pérez

Foto Zoe Saldaña em Emilia Pérez

Melhor Elenco num Filme

A Complete Unknown

Anora

Foto Anora, a Palma de Ouro de Cannes

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Melhor Performance de Acção Por uma Equipa de Duplos

Deadpool & Wolverine

Duna: Parte Dois

The Fall Guy

Gladiador II

Wicked

Melhor Actor em Telefilme ou Minissérie

Javier Bardem, por Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Colin Farrell, por The Penguin

Richard Gadd, por Baby Reindeer

Foto Richard Gadd, Baby Reindeer

Kevin Kline, por Disclaimer

Andrew Scott, por Ripley

Melhor Actriz em Telefilme ou Minissérie

Kathy Bates, por The Great Lillian Hall

Cate Blanchett, por Disclaimer

Jodie Foster, por True Detective: Night Country

Foto Jodie Foster em True Detective, prestação que lhe valeu um Globo de Ouro

Lily Gladstone, por Under the Bridge

Jessica Gunning, por Baby Reindeer

Cristin Miliot, por The Penguin

Melhor Actor em Série Dramática

Tadanobu Asano, por Shogun

Jeff Bridges, por The Old Man

Gary Oldman, por Slow Horses

Foto Gary Oldman, Slow Horses

Eddie Redmayne, por The Day of the Jackal

Hiroyuki Sanada, por Shogun

Melhor Actriz em Série Dramática

Kathy Bates, por Matlock

Nicola Coughlan, por Bridgerton

Allison Janney, por The Diplomat

Keri Russell, por The Diplomat

Anna Sawai, por Shogun

Melhor Actor em Série de Comédia

Adam Brody, por Nobody Wants This

Ted Danson, por A Man on the Inside

Harrison Ford, por Shrinking

Martin Short, por Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, por The Bear

Foto Jeremy Allen White, The Bear

Melhor Actriz em Série de Comédia

Kristen Bell, por Nobody Wants This

Quinta Brunson, por Abbot Elementary

Liza Colón-Zayas, por The Bear

Ayo Ederibi, por The Bear

Jean Smart, por Hakcs

Melhor Ensemble em Série Dramática

Bridgerton

The Day of the Jackal

The Diplomat

Shogun

Foto Shogun

Slow Horses

Melhor Ensemble em Série de Comédia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Shrinking

Melhor Performance de Acção Por uma Equipa de Duplos

The Boys

Fallout

House of the Dragon

The Penguin

Shogun