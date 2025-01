Quinta na TV: a mexer os neurónios no faroeste com O Lobo de Wall Street

A não perder também as estreias das séries 30 Dias de Desejo, On Call e Asura, a bordo de Jangadas de Pedra.

CINEMA

O Lobo de Wall Street

AXN, 00h32

O jovem corretor Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) encontra na bolsa de Nova Iorque o palco ideal para a sua ambição. Aponta o alvo aos investidores de Wall Street e envereda por qualquer esquema, legal ou não, que lhe alimente a sofreguidão de poder, dinheiro, droga, sexo, corrupção e excessos. Mas até um predador astuto pode ser apanhado. Realizado por Martin Scorcese e baseado na história real de Belfort, o esteve nomeado para cinco Óscares.

SÉRIES

30 Dias de Desejo

TVCine Edition, 22h10

Minissérie alemã sobre um casal (Linda Blümchen e Simon Steinhorst) que resolve abrir a relação (longa e em crise) a 30 dias de permissão para outras experiências sexuais. À quinta-feira, também no TVCine+.

O Despertar do Oeste Americano

Netflix, streaming

Em estreia, um western de seis episódios realizado por Peter Berg (Friday Night Lights, Mile 22, Eram Todos Bons Rapazes) e escrito por Mark L. Smith (The Revenant: O Renascido), com Taylor Kitsch à frente do elenco.

On Call

Prime Video, streaming

Mais um procedural do império de Dick Wolf (Lei & Ordem), com assinatura do filho Elliot Wolf e de Tim Walsh. Segue uma dupla de agentes – a experiente (Troian Bellisario) e o novato (Brandon Larracuente) – que patrulha as ruas de Long Beach, Califórnia.

Asura

Netflix, streaming

Também em estreia, um drama familiar japonês realizado por Hirokazu Kore-eda (Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões, Palma de Ouro em Cannes), a partir de uma criação de Kuniko Mukôda (1929-1981), em torno de quatro irmãs com diferentes formas de lidar com a descoberta da vida amorosa do seu velho pai.

The Upshaws

Netflix, streaming

Sexta temporada da sitcom em que Mike Epps encarna o patriarca de uma família de afro-americanos trabalhadores de Indianápolis. Também com a lendária Wanda Sykes (co-criadora da série com Regina Y. Hicks), Kim Fields e Gabrielle Dennis.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A reportagem desta noite vem com um imperativo: Mexa esses neurónios. O objectivo é dar conta de um benefício menos conhecido do treino de força: para além dos músculos, parece favorecer a saúde dos neurónios e, assim, proporcionar mais bem-estar e uma vida mais activa à medida que se envelhece. “Investigadores, médicos, fisiologistas do exercício e idosos praticantes da modalidade”, enumera a RTP, dão a sua opinião informada à jornalista Mafalda Gameiro, autora desta reportagem com imagem de Paulo Jorge e edição de Vanessa Brízido.

DOCUMENTÁRIOS

Jangadas de Pedra

SIC, no Jornal da Noite

Estreia-se uma série que viaja “das montanhas da Sardenha às profundezas do Árctico” para mostrar os desafios e alegrias da vida nas ilhas mais remotas da Europa, “onde o isolamento é vivido de forma única”.

Bom Dia, Tristeza: Sagan By Sagan

RTP2, 00h

Realizado por Priscilla Pizzato, debruça-se sobre a génese de Bom Dia, Tristeza, o best-seller da francesa Françoise Sagan que fez mossa nos padrões morais dos anos 1950 e antecipou mudanças sociais profundas, além de ter fascinado Hollywood. Combina menções à adaptação ao cinema realizada por Otto Preminger com leituras de excertos do romance por Catherine Deneuve, bem como imagens de arquivo e entrevistas a Sagan, que tinha apenas 18 anos quando escreveu o livro.

MÚSICA

Joana Amendoeira, Marcos Sacramento e Nuno Guerreiro Cantam Tiago Torres da Silva

RTP1, 00h05

Gravado em Março de 2022, no Coliseu dos Recreios de Lisboa, o concerto juntou três vozes ligadas pelas palavras de Tiago Torres da Silva, que leva mais de 30 anos a escrever canções para estes e muitos outros artistas. São dele todas as letras dos álbuns Na Volta da Maré, de Joana Amendoeira, Caminho para o Samba, de Marcos Sacramento, e Na Hora Certa, de Nuno Guerreiro. Neste momento musical único, cantaram a solo, em dueto, em trio e com o autor.