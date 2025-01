E, finalmente, Eça de Queiroz vai para o Panteão

Os restos mortais do escritor José Maria Eça de Queiroz vão finalmente ser trasladados nesta quarta-feira do cemitério da aldeia de Santa Cruz do Douro, ao pé de Baião, para o Panteão Nacional de Santa Engrácia, em Lisboa. “Finalmente” no sentido de festa, para quem gosta da ideia, mas também de alívio, terminada a batalha judicial.

