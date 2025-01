Night Palace: a canção a renascer para Mount Eerie

Até 2017, Phil Elverum era um dos músicos mais produtivos do indie rock; depois, tornou-se um ilustre viúvo. Foi o que deu lançar A Crow Looked at Me, álbum alérgico a eufemismos, sobre a morte da parceira criativa e romântica Geneviève Castrée. “A morte é real/ Alguém está lá e, de repente, já não/ E não serve para cantar/ Não é algo para se tornar em arte” (tradução livre), declarou nesse disco, designado magnum opus de uma obra em construção desde 2003. Esse verso espreme a medula do osso: é ridículo, talvez até pouco nobre, esperar que a música possa atenuar (ou mesmo plasmar) o sofrimento incomensurável da morte. Mas era essa a ferramenta ao alcance de Elverum, como foi para Sufjan Stevens e Ariana Grande, ou, em directo do seu próprio leito, J Dilla e David Bowie.

