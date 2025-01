O mundo precisava de um biopic de Robbie Williams? Sim: Better Man

O mundo precisava de um filme biográfico de Robbie Williams? Não. Queen, Elton John, Bob Marley? Tudo perfeitamente defensável. Amy Winehouse? OK, ainda passa. Mas Robbie Williams não está nessa categoria, e o australiano Michael Gracey (O Grande Showman) sabe-o. O próprio Robbie Williams sabe-o: se há coisa que o autor de Angels e Let Me Entertain You sempre assumiu é que isto da fama é completamente marado e tem um prazo de validade bastante curto, sobretudo quando se é "cabaré, mesmo que de primeira classe".

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt