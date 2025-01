Mars Express: um dos mais meritórios herdeiros de Blade Runner

Ridley Scott tem muito por que responder: independentemente do que tenha feito depois, o seu Blade Runner tornou-se na matriz criativa de toda uma série de visões mais ou menos distópicas do futuro da humanidade e da coabitação entre humanos e andróides. Essa genealogia está inteirinha em Mars Express, primeira longa-metragem do animador francês Jérémie Périn (esta semana em sala antes de chegar à plataforma TVCine no início de Fevereiro), que invoca a estrutura de film noir daquela adaptação livre de Philip K. Dick para construir um mundo futurista onde a humanidade se espalhou para colónias extraterrestres e a omnipresença dos robôs e da inteligência artificial levanta importantes questões sociopolíticas.

