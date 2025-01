Grande incêndio florestal obriga a evacuação de zona de luxo em Los Angeles

Um incêndio florestal devastou esta terça-feira uma zona de luxo na cidade de Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, lançando grandes nuvens de fumo sobre grande parte da área metropolitana. O incidente provocou engarrafamentos devido às cerca de 30 mil pessoas pessoas abrangidas por ordens de evacuação. Não há registo de feridos.

Pelo menos 510 hectares da zona de Pacific Palisades, entre Santa Mónica e Malibu, arderam desde a manhã desta terça-feira, de acordo com as autoridades. A área ardida cresceu consideravelmente em poucas horas, num dia que já estava sinalizado como de perigo extremo de incêndio devido a ventos secos e fortes.

Em conferência de imprensa, as autoridades alertaram que as condições devem piorar nas próximas horas. Apesar de as temperaturas não estarem elevadas – cerca de 20 graus Celsius na área mais atingida –, o ar está seco e há previsão para um agravamento do vento durante a noite, muito fortes e com rajadas "potencialmente devastadoras".

Testemunhas relataram que várias casas arderam e as chamas quase queimaram carros enquanto as pessoas fugiam das colinas de Topanga Canyon, à medida que o fogo se propagava da região florestal para o Oceano Pacífico.

Com apenas uma estrada principal a ligar o desfiladeiro à costa e uma única auto-estrada costeira para chegar a zonas seguras, o trânsito parou, forçando algumas pessoas a fugir a pé. Imagens televisivas mostraram tractores a remover os veículos das estradas de forma a permitir a passagem de veículos de emergência.

Um homem, que se identificou à Reuters como Peter, contou que tentou regressar a casa para recolher alguns bens, mas foi impedido pelos bombeiros quando detritos em chamas caíram na estrada.

Foto Incêndio em Los Angeles, na Califórnia Mike Blake/ REUTERS

“Pareceu-me que o melhor seria sair dali. O que perder, perdi. Não há nada que possa fazer,” disse.

Cindy Festa, outra residente de Pacific Palisades, relatou que o fogo estava muito perto dos carros enquanto saía do desfiladeiro.

“As pessoas abandonaram os carros na Palisades Drive. O fogo está a subir a colina. As palmeiras... Está tudo a arder,” contou Festa, do interior do seu automóvel.

Perto do cruzamento entre a Sunset Boulevard e a Pacific Coast Highway, dois veículos híbridos arderam enquanto os bombeiros combatiam um grande incêndio na colina. Outros operacionais bloquearam a entrada do quartel estacionando camiões em frente.

Antes do início do incêndio, o Serviço Meteorológico Nacional norte-americano tinha emitido o alerta máximo para condições extremas de fogo em grande parte do condado de Los Angeles, entre esta terça e quinta-feira, prevendo vento entre os 80 e os 130 quilómetros por hora, com rajadas de 130 a 160 quilómetros por hora nas montanhas e colinas. Essas condições, combinadas com a baixa humidade e vegetação seca devido à falta de chuva, agravaram a situação.

“Por outras palavras, estas são das piores condições possíveis em termos de risco de incêndio,” afirmou o escritório do Serviço Meteorológico Nacional de Los Angeles nas redes sociais.

A presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, ordenou medidas de emergência que mobilizaram os departamentos municipais para se prepararem para quedas de árvores e de linhas de electricidade, prevendo a possibilidade de falhas de energia.

O capitão dos bombeiros de Los Angeles, Erik Scott, alertou contra a complacência devido ao clima fresco de Inverno, avisando para um “comportamento explosivo do fogo” numa mensagem dirigida à população.

Em Dezembro, a região já fora atingida por um incêndio florestal, denominado Franklin Fire, que alastrou devido a ventos fortes, forçando a retirada de alguns residentes de Malibu e o corte de várias estradas.