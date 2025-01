Tribunal mantém Rui Pinto em liberdade e perdoa-lhe indemnização no Football Leaks

fA uma semana de começar a ser julgado pela segunda vez, Rui Pinto ficou a saber que a decisão do recurso que apresentou na sequência da sua condenação no caso Football Leaks o mantém em liberdade e o livra de pagar uma indemnização de três mil euros à Doyen. Depois de o Ministério Público (MP) ter decidido não recorrer da pena suspensa que lhe foi aplicada em Setembro de 2023, o pirata informático e testemunha protegida viu esta terça-feira o Tribunal da Relação de Lisboa rejeitar o pedido feito por três advogados que espiou para que a justiça agravasse a punição que lhe aplicou.

No acórdão a que o PÚBLICO teve acesso, o Tribunal da Relação de Lisboa mantém, desta forma, a pena suspensa aplicada a Rui Pinto por tentativa de extorsão e vários crimes de pirataria informática. O hacker havia sido condenado em primeira instância a quatro anos de pena suspensa, tendo sido amnistiado de 68 crimes graças à vinda do Papa a Portugal na Jornada Mundial da Juventude.

O tribunal de primeira instância decidiu ainda que o arguido tinha de pagar várias indemnizações às pessoas e instituições que lesou, num total superior a 22 mil euros. A compensação mais elevada coube ao advogado João Medeiros, que viu o seu correio electrónico devassado, com graves consequências para a sua vida pessoal e profissional. Foi este jurista que, juntamente com dois colegas, pediu sem sucesso ao tribunal da Relação para agravar a pena aplicada e para condicionar a sua suspensão "por exemplo à frequência de um programa" que o possa dissuadir de, no futuro, incorrer novamente no mesmo tipo de práticas ilícitas". Mas para os desembargadores o pedido não se justificava. "O pretendido agravamento das penas nada mais revela que a intenção vingativa de ver que o 'castigo' do arguido Rui Pinto seja maior​", escreveram.

O delito mais grave cometido pelo pirata informático foi ter tentado extorquir dinheiro ao fundo de investimento Doyen, com um plano conhecido e secundado pelo advogado Aníbal Pinto. Para parar de publicar no site Football Leaks documentos confidenciais da Doyen relacionados com passes de jogadores e empréstimos deste fundo de investimento aos clubes, o pirata informático chegou a exigir em 2015 a esta entidade uma verba entre meio milhão e um milhão de euros e tinha, em primeira instância, sido condenado a indemnizar esta firma em três mil euros.

Além da Doyen, Rui Pinto também foi condenado por ter acedido de forma ilegítima aos sistemas informáticos do Sporting, da Federação Portuguesa de Futebol, da Procuradoria-Geral da República e do escritório de advogados PLMJ.

Outros actos de pirataria informática de que o hacker também é suspeito fazem com que se vá sentar novamente no banco dos réus a partir da próxima segunda-feira, num segundo julgamento em que é acusado de 242 crimes relacionados com o acesso a emails do Benfica, FC Porto e outros clubes, organismos do Estado, juízes, procuradores, empresas de Isabel dos Santos, escritórios de advogados, jornalistas do grupo Cofina — que integra os jornais Correio da Manhã e o Record – e ainda da Igreja Universal do Reino de Deus.

Nem a Autoridade Tributária escapou a Rui Pinto, que acedeu pelo menos 172 vezes ao domínio “at.gov.pt” sem ser notado, durante vários meses. Em Março de 2017 entrou no sistema com as credenciais da directora-geral deste organismo, Helena Alves Borges. Rui Pinto vai ser julgado outra vez por mais 242 novos crimes

A curiosidade de Rui Pinto levou-o ainda a “exfiltrar” o email do advogado de Cristiano Ronaldo, Carlos Osório de Castro. A caixa de correio electrónico continha, segundo o Ministério Público, “informação sobre processos judiciais ou outros em que figurava como interveniente Cristiano Ronaldo”.

A estrela internacional do futebol viu-se envolvida num caso de alegada violação, com a publicação germânica Der Spiegel a apontar um acordo de silêncio assinado entre o jogador e Kathryn Mayorga, a suposta vítima. A antiga modelo norte-americana afirmava que o jogador a teria obrigado a praticar sexo anal, no contexto de um encontro consensual, apesar de lhe ter pedido várias vezes que parasse. Ronaldo acabaria por não ser julgado e viria mesmo a ser indemnizado.

Também neste segundo processo o pirata informático beneficiou da amnistia: a justiça entendeu que, apesar de ter sido acusado de 377 delitos, o arguido tinha direito a ser perdoado de 134 crimes de menos gravidade, uma vez que ainda não tinha 31 anos quando violou a lei.