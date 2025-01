O primeiro episódio de Temos de ter uma conversa: a família

A primeira conversa do novo podcast da rede Público, de José Manuel Pureza e Manuel Pureza, é sobre a família.

A família é o tema do primeiro episódio do podcast Temos de ter uma conversa. O pai, José Manuel Pureza, fala da experiência e noção de família, como lugar de disputa e de partilha. O que mudou nas últimas décadas no namoro, casamento, nos afectos? E na educação dos filhos?

Neste podcast, um pai e um filho, José Manuel Pureza e Manuel Pureza, debatem com frontalidade e humor as perspectivas de duas gerações distintas.

"Temos de ter uma conversa" é um podcast independente da rede Público e pode ser ouvido na Apple Podcasts, Spotify, Youtube e no site do PÚBLICO. Os novos episódios são lançados à terça-feira.