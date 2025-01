Apesar de mau tempo, buscas pelos dois desaparecidos no Tejo continuam amanhã

Capitania do Porto de Lisboa diz que probabilidades de encontrar vítimas com vida são “nulas”. Mesmo com aviso amarelo para quarta-feira, autoridades asseguram que não vão parar trabalhos.

As equipas de busca pelos dois pescadores desaparecidos na colisão de uma embarcação com um catamarã desta segunda-feira, 6 de Janeiro, continuarão a explorar a área entre as pontes Vasco da Gama e 25 de Abril e entre Lisboa e os canais do Seixal e do Barreiro, mas até ao momento ainda não tiveram sucesso e o processo será temporariamente interrompido. O capitão do Porto de Lisboa, Paulo Vicente, confessou, em conferência de imprensa, que as probabilidades de encontrar as vítimas com vida são "nulas", assegurando que não vão parar os trabalhos até serem encontrados os desaparecidos.

Durante a manhã desta terça-feira estiveram vários mergulhadores no rio Tejo, na zona envolvente do incidente e, sem qualquer resultado, acabaram por ser dispensados das operações durante a tarde. Estiveram também presentes os Bombeiros Voluntários de Cacilhas e a Polícia Marítima de Lisboa, mas antes de anoitecer ficou apenas um barco a percorrer a área.

Com o aviso amarelo de mau tempo, as buscas serão temporariamente interrompidas, mas serão retomadas amanhã, garantiu Paulo Vicente. O mau tempo vai criar condições "não favoráveis" para a procura dos desaparecidos, mas, assim que "nasça o sol", vão ser colocados meios na água, acrescentou.

Na mesma ocasião, o capitão do Porto de Lisboa declarou que ainda não está confirmado se tanto as embarcações como os intervenientes estavam a cumprir todos os trâmites legais.