Adolescente agredido com catana junto à Escola Secundária São João do Estoril

Um jovem foi agredido com uma arma branca junto à Escola Secundária São João do Estoril, no município de Cascais, esta terça-feira ao início da tarde. A ocorrência foi avançada pela SIC e confirmada junto de fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) pelo PÚBLICO.

O suspeito foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e a vítima foi encaminhada para o Hospital de Cascais. A vítima trata-se de um jovem do sexo masculino que aparentemente foi esfaqueado numa das mãos.

Agressor e vítima têm entre 14 e 16 anos e serão de escolas diferentes. Não são ainda conhecidos mais detalhes que permitam apurar o contexto das agressões, com a ocorrência a ser agora liderada pela PSP.

Em declarações à Lusa, o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários do Estoril informou que, pelas 13h20 desta terça-feira, foi recebido o alerta "para agressões" junto à Escola Secundária de São João do Estoril e, quando a ambulância chegou ao local, deparou-se com um jovem de 18 anos, "que sofreu agressões provocadas por uma catana" numa das mãos.