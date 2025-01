Lula convoca ministro às pressas e reinauguração de embaixada em Lisboa é adiada

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, que estava em Lisboa, onde ficaria até dia 13, teve de embarcar às pressas para Brasília na manhã desta terça-feira (07/01). Ele foi convocado para uma reunião de emergência no Palácio do Planalto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com essa mudança repentina na agenda do ministro, o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, decidiu cancelar a cerimônia de reinauguração da sede da instituição, que estava marcada para sexta-feira (10/01).

Segundo fontes consultadas pelo PÚBLICO Brasil, a alegação para o retorno de Vieira a Brasília foi a reunião ministerial agendada para quinta-feira (09/01). O presidente Lula quer a presença de Vieira no encontro, pois o Governo precisa traçar uma ampla estratégia para lidar com os Estados Unidos depois da posse de Donald Trump na presidência daquele país, em 20 de janeiro. Teme-se o impacto de medidas a serem tomadas pelo Governo norte-americano sobre a economia brasileira, sobretudo, a elevação de tarifas incidentes em produtos exportados pelo Brasil para os EUA.

Outra justificativa seria a troca nos comandos de embaixadas estratégicas, que passariam a ser chefiadas por atuais titulares de ministérios que serão substituídos na reforma que Lula fará no Governo para atrair apoio político no Congresso. Há projetos fundamentais para o ajuste fiscal que dependem de votos da oposição para serem aprovados. Lula quer evitar derrotas que possam comprometer a atividade econômica, que vem tendo um bom desempenho, mas sem resposta de apoio popular para garantir uma futura reeleição do presidente em 2026. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, também foram chamados para a reunião ministerial.

Encontro com portugueses

O principal compromisso de Vieira em Portugal era uma reunião com o corpo diplomático português na quarta-feira (08/01), no Porto. Ele era o convidado especial do ano, já que dois eventos são considerados estratégicos para o Governo luso: a Cimeira entre Portugal e Brasil, que ocorrerá em fevereiro, em Brasília, e a comemoração do bicentenário das relações diplomáticas entre os dois países. Vieira gravará um vídeo que será exibido durante o encontro, que terá a presença do embaixador Carreiro.

A reinauguração oficial da sede da embaixada em Lisboa, que passou por quase dois anos de reformas ao custo de 1,6 milhão de euros (R$ 10,3 milhões), ocorrerá quando uma autoridade brasileira estiver presente em Portugal. O prédio, porém, já foi reaberto para os trabalhos. Os funcionários retornaram ao local em 16 de dezembro último. Por enquanto, segundo a embaixada, não há previsão para a retomada da cerimônia.