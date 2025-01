Na Inglaterra, carcereira brasileira condenada a 15 meses por relações com preso

Além de não cumprir com as normas do serviço por ter relações com um condenado, a brasileira Linda de Sousa Abreu criou uma situação complicada para as mulheres que trabalham na prisão masculina.

A Justiça da Inglaterra condenou a brasileira Linda de Sousa Abreu, 30 anos, que trabalhava como agente penitenciária no país, a 15 meses de prisão por fazer sexo com um detento. Os dois foram filmados na cela entre 26 e 28 de junho do ano passado, segundo a imprensa inglesa.

Como os vídeos viralizaram na internet, funcionários da prisão de Wandsworth identificaram a brasileira, que também tem o passaporte português, e o preso. Também foi encontrada uma gravação de relações sexuais em outra data na câmara corporal que Linda tinha que usar como agente da Justiça. Em depoimento, ela assumiu as relações sexuais com o detento e a má conduta como funcionária pública. O preso tinha sido condenado pelo roubo de um cofre com bens no valor de 65 mil libras (490 mil reais).

Ao Tribunal da Coroa de Isleworth, o diretor da prisão de Wandsworth, Andrew Davy, afirmou que, depois da divulgação dos vídeos íntimos entre Linda e o preso, várias funcionárias da prisão relataram aumento em cantadas e assédios por parte dos detentos. Para ele, a brasileira levou menos de um dia para desfazer os muitos anos de trabalho das funcionárias mulheres em prisões exclusivamente masculinas.

Segundo a imprensa inglesa, Linda, que é casada, foi presa no Aeroporto de Heathrow, em Londres, pouco antes de embarcar em um voo para Madri, Espanha, com o pai dela. Ela já havia se declarado culpada do crime de má conduta em cargo público.

Na avaliação do juiz do caso, Martin Edmunds, os vídeos que se espalharam pela internet reforçaram o comportamento repetido da brasileira e do detento. Segundo o Serviço Prisional, a punição à brasileira mostra que não há hesitação quando algum policial descumpre suas funções.