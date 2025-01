Ministra esteve no Parlamento para debater segurança, mas ninguém lhe fez perguntas

O debate desta terça-feira serviu para os partidos repetirem as acusações das últimas semanas e terminou com a promessa de Ventura de uma contra-manifestação a 11 de Janeiro.

O debate de urgência sobre o estado da segurança no país, pedido pelo Chega, e que contou com a presença da ministra da Administração Interna, repetiu argumentos e acusações, mas terminou sem que nenhum partido tenha dirigido perguntas ao Governo. Margarida Blasco insistiu que a segurança “é uma prioridade inabalável” do executivo e que as forças de segurança são guiadas pelo cumprimento da lei, sem “agendas populistas” e sem olhar a “nacionalidade, cor de pele, religião ou etnia”.