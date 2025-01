Lei dos solos: Pedro Nuno a copiar António Costa

A líder parlamentar socialista, Alexandra Leitão, anunciou que o PS vai fiabilizar as alterações à lei dos solos que permitem construir em solos rústicos.

No programa “Conselho de Líderes”, da TSF, a líder parlamentar socialista, Alexandra Leitão, anunciou que o PS vai fiabilizar as alterações à lei dos solos que permitem construir em solos rústicos, desde que cumpridas duas condições: que os preços das casas a construir nestes terrenos fiquem abaixo da mediana e que exista uma continuidade na paisagem urbanizada para evitar construções dispersas.

