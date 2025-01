Gémeas. Ex-director clínico do Santa Maria não recebeu indicação “de ninguém” para marcar a consulta

Luís Pinheiro, arguido na investigação do Ministério Público dedicada ao caso das gémeas, garantiu que não recebeu “qualquer contacto de ninguém para a marcação” da consulta das crianças. O ex-director clínico do Hospital Santa Maria disse que a “sinalização” das doentes foi feita pela secretaria de Estado da Saúde, através de um email enviado à directora de pediatria, mas considerou a origem da sinalização “irrelevante”, já que a decisão de que “haveria indicação clínica para a realização da consulta” foi tomada pela “equipa clínica”.

O ex-director clínico do Hospital Santa Maria, que é – tal como António Lacerda Sales e Nuno Rebelo de Sousa –​ arguido no inquérito aberto pelo Ministério Público dedicado ao caso, assegurou que não foi contactado por ninguém “inferior, superior ou paralelo” ao antigo secretário de Estado da Saúde. “Não recebi qualquer contacto de ninguém para a marcação desta consulta”, vincou, nesta terça-feira, em audição na comissão parlamentar de inquérito.

As declarações de Luís Pinheiro surgem depois de Teresa Moreno, neuropediatra responsável por administrar o Zolgensma às crianças, ter referido, também em sede de inquérito, que Ana Isabel Lopes (directora do serviço de pediatria do hospital) lhe transmitiu que a “ordem” para a marcação da consulta das gémeas tinha sido dada a Luís Pinheiro por “alguém superior ao secretário de Estado”.

Ana Isabel Lopes já tinha desmentido Teresa Moreno, durante a sua audição na CPI. Nesta terça-feira, o antigo director clínico do hospital também afirmou que as declarações de Teresa Moreno não são “verdade”.

“Não transmiti à doutora Ana Isabel Lopes que tinha recebido a indicação de alguém”, assinalou, acrescentando que ficou “surpreendido” com a audição de Teresa Moreno porque a situação é “absolutamente irreal”.

O ex-director clínico do Hospital de Santa Maria explicou que Ana Isabel Lopes, directora do departamento de pediatria do hospital, lhe reencaminhou o email enviado pela secretaria de Estado da Saúde a dar conta do caso das duas crianças.

“Houve uma sinalização da existência dessas crianças feita junto do departamento de pediatria pela secretaria de Estado (...) e, na sequência dessa sinalização, foi tomada a decisão por parte da equipa clínica, corroborada por mim, de que haveria indicação clínica para a realização da consulta”, explicou, considerando que o facto de a indicação ter sido feita pela secretaria de Estado foi “irrelevante” e não teve “impacto” na decisão de marcar a consulta, já que o “acto de marcar uma consulta é um acto clínico”.

Em entrevista à RTP3, Luís Pinheiro já tinha confirmado que a indicação para a primeira consulta das gémeas tinha vindo da secretaria de Estado da Saúde.

O director clínico afirmou que foram as médicas Ana Isabel Lopes e Teresa Moreno que solicitaram a sua “validação da marcação de consulta para as bebés”, até porque a administração do Zolgensma não poderia ser feita sem a sua autorização.

“Perante a descrição clínica, não encontrei qualquer motivo clínico, ético ou deontológico que suportasse qualquer discordância com a observação das doentes em consulta”, garantiu Luís Pinheiro, em sede de inquérito, acrescentando que a sua decisão de validar a consulta foi “independente da fonte da sinalização”.

Chega insiste em ouvir Marcelo

Os serviços da Assembleia da República vão enviar uma pergunta ao Presidente da República, pedindo-lhe que esclareça se quer prestar esclarecimentos em sede de inquérito, depois de o Chega ter apresentado um requerimento potestativo para voltar a chamar o chefe de Estado.

“Em termos práticos, vai ser feita uma pergunta ao Presidente da República sobre se deseja vir aqui ou responder por escrito”, anunciou Rui Paulo Sousa, presidente da CPI, ainda antes do início da audição a Luís Pinheiro.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha sido convidado a depor na CPI mas fez saber que não ia prestar esclarecimentos, pelo menos naquela fase, reservando-se o direito de aguardar pelo final de todas as audições para decidir se voltará a abordar o assunto.